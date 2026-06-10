Власти раскрыли, как хотят помочь переселенцам адаптироваться к жизни в РФ

В Россотрудничестве разрабатывают карту «Родина», которая по сути будет являться электронным цифровым инструментом переселения, сообщил глава ведомства Игорь Чайка на встрече с переселенцами из недружественных стран в преддверии Дня России. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, новый цифровой ресурс позволит гражданам заранее получать государственные услуги и документы.

Мы сейчас находимся в стадии разработки и внедрения карты «Родина». Это карта нашего соотечественника, которая позволит, ну, фактически, получить электронный цифровой инструмент переселения. И уже заранее в своем кабинете, пользоваться определенными услугами, оказываемыми органами государственной власти: получать электронную цифровую подпись, получать соответствующие документы, и, собственно говоря, как бы уже заранее иметь те инструментарии, которые, собственно говоря, помогают переселению, — отметил он.

Ранее глава семейства Стевимир Эрцеговац сообщил корреспонденту NEWS.ru, что самым сложным этапом адаптации к жизни в России для европейской семьи стало самостоятельное оформление документов. По его словам, в среду он вместе с женой прибыл на встречу с руководителем Россотрудничества.