Игорь Чайка: «Наша задача — бесшовный путь переселения в Россию»

Новый глава Россотрудничества Игорь Чайка провел первую публичную встречу с переселенцами из недружественных стран — среди гостей были многодетные семьи Эрцеговац и Черноцкие, переехавшие в Россию из Канады и Латвии. В интервью NEWS.ru Чайка рассказал, как ведомство помогает таким семьям, что мешает переезду и почему главный результат для него — когда человек осознает правильность своего выбора.

Тысяча консультаций: как Россотрудничество работает с переселенцами

— Игорь Юрьевич, как Россотрудничество сегодня выстраивает работу с переселенцами из недружественных стран? Каковы приоритеты в привлечении и адаптации квалифицированных специалистов и многодетных семей, разделяющих традиционные ценности?

— Мы организуем системную поддержку тех, кто хочет связать свою жизнь с Россией. В сотрудничестве с МИД, МВД мы обеспечиваем будущих переселенцев достоверной и понятной информацией о способах переезда в нашу страну.

Основная цель — продемонстрировать им потенциал российских регионов, помочь разобраться с условиями жизни в России, особенностями трудоустройства и социальной инфраструктуры. В этом процессе важны прозрачность и прямое общение со специалистами и уполномоченными лицами, чтобы люди могли чувствовать себя максимально уверенно при принятии столь значимого решения.

Только в 2024 и 2025 годах мы провели в общей сложности более 1000 консультаций по вопросам переселения. Это означает, что интерес к переезду в Россию растет, а работа в этом направлении должна продолжаться.

Мы также привлекаем крупные бизнес-объединения и государственные компании, такие как «Деловая Россия», к диалогу с потенциальными переселенцами. В результате специалисты, переезжающие в Россию из-за рубежа, получают в нашей стране перспективную работу, быстро и легко интегрируются в российское бизнес-сообщество, а отечественные корпорации обретают высококвалифицированные кадры.

Глава Россотрудничества Игорь Чайка на встрече с переселенцами Фото: Пресс-служба Россотрудничества

Пресс-туры вместо агитации: журналисты едут в Омск, Екатеринбург и Калугу

— Какие новые инструменты и меры поддержки появились в последние годы в рамках Государственной программы по переселению соотечественников и других инициатив Россотрудничества? Что уже показало наибольшую эффективность на примере таких семей, как Эрцеговац и Черноцкие?

— Мы сейчас активно расширяем информационное сопровождение программы переселения за рубежом. На различных интернет-ресурсах публикуются соответствующие справочные материалы, постоянные информационные стенды размещаются в Русских домах и на партнерских площадках, организуются презентации региональных программ переселения, проводятся видеоконференции с участием представителей субъектов Российской Федерации.

Кроме того, особое внимание в последние годы уделяется организации ознакомительных поездок для иностранных журналистов и блогеров в российские регионы. В 2025 году был организован пресс-тур в Омскую область, а в мае 2026 года — в Свердловскую. В этом году также запланированы ознакомительные поездки в Курганскую, Калининградскую и Калужскую области.

Подобные пресс-туры важны тем, что представители СМИ показывают Россию в своих материалах не абстрактно, а через конкретные предприятия, университеты, школы, культурные и инфраструктурные объекты, через живой разговор с людьми, которые уже строят свое будущее в нашей стране.

Для облегчения процесса переселения в Россию мы также развиваем цифровой сервис «Карта „Родина“», который должен предоставить соотечественникам за рубежом доступ к государственным и частным услугам в онлайн-формате.

Пример семей Эрцеговац и Черноцких подтверждает эффективность данного набора инструментов: ключ к успеху кроется в повышении общественной осведомленности о различных аспектах программы переселения и в упрощении процедуры подачи документов.

Глава Россотрудничества Игорь Чайка на встрече с переселенцами Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Факты против фейков: как Россотрудничество борется с западными стереотипами

— Какие основные барьеры и стереотипы сейчас мешают квалифицированным специалистам из Европы и Северной Америки переезжать в Россию? Что Россотрудничество планирует делать, чтобы эти барьеры снижать?

— Наши оппоненты из числа руководства недружественных стран пытаются сформировать у общественности негативные стереотипы о России, распространяя ложную информацию, фейковые новости.

Задача Россотрудничества — эффективно этому противостоять. Собственно, на борьбу с предрассудками и направлена наша информационная работа, в том числе в части организации пресс-туров для иностранных журналистов и блогеров.

Реализуя подобные инициативы, мы стремимся донести до иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, объективный образ России — страны знаний, достижений и возможностей, хранительницы и защитницы традиционных духовно-нравственных ценностей, наследницы огромного культурного богатства.

Несмотря на активное противодействие наших противников и их попытки помешать нашей работе, мы также стараемся обеспечить иностранную аудиторию доступом к комплексной, всеобъемлющей информации о механизме переезда в Россию и преимуществах подобного выбора. Потенциальным переселенцам важно понимать, какие документы требуются для запуска процесса, какие вакансии доступны в том или ином регионе, как там устроены школы, детские сады, медицинские учреждения, какие меры государственной поддержки полагаются им по закону.

Серб, работающий в IT-сфере, Стевимир Эрцеговац и его жена Каролина из Польши на встрече руководителя Россотрудничества Игоря Чайки с переселенцами из недружественных стран в преддверии Дня России Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чашка чая на своей кухне: к чему стремится глава Россотрудничества

— Видя истории таких семей, как сегодня на встрече, что для вас лично является самым важным результатом работы Россотрудничества в направлении репатриации и привлечения людей?

— Самый главный результат — это когда человек или целая семья не просто получают необходимую консультацию, а начинают жизнь в России с чистого листа.

Мы хотим знать, что все эти люди, сидя на собственной кухне с чашечкой чая в окружении родных, отводя детей в школу с традиционной образовательной программой, спеша утром на любимую работу, реализуя свои профессиональные навыки и творческие идеи, осознают правильность сделанного ими выбора, чувствуют удовлетворение от принятого решения, наслаждаются своим настоящим и с оптимизмом смотрят в свое будущее, которое теперь неразрывно связано с Россией.

Если это действительно так, то наши дорогие переселенцы непременно поделятся своим опытом со знакомыми и друзьями, живущими за рубежом, и о возможности переезда в Россию, преимуществах жизни в ней узнает еще больше людей по всему миру. Узнает не понаслышке, а со слов тех, кто лично прошел этот путь. И, возможно, тогда число тех, кто родился и вырос за границей, но при этом гордо и нежно называет Россию Родиной, увеличится в несколько раз.

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