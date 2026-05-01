64 млн чужаков. Погромы, стычки, хаос: Европа на грани войны с мигрантами

Количество мигрантов в странах Евросоюза достигло рекордных 64 млн человек. Лидером по их приему оказалась Германия — в ней проживают сразу 18 млн иностранцев. Коренное население не радо: в городах все чаще происходят стычки и погромы в районах проживания беженцев и нелегалов. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: регион превращается в огромное гетто, где все больше ущемляются права «своих» граждан. Почему ЕС не в силах остановить поток мигрантов и как они рушат Европу — в материале NEWS.ru.

Сколько мигрантов проживает в ЕС

Фонд Rockwool Foundation в конце апреля представил отчет, согласно которому число мигрантов в ЕС по итогам 2025 года достигло рекордных 64,2 млн человек. Еще в 2010-м их численность равнялась 40 млн — прирост за 15 лет составил 60%. Только в период с 2024 по 2025 год количество приезжих в Евросоюзе возросло примерно на 2,1 млн человек.

В Германии сейчас живут почти 18 млн мигрантов, 72% из них — трудоспособного возраста. Испания демонстрирует самый быстрый рост зарубежной диаспоры, которая сегодня достигает 9,5 млн человек. Следом идут Франция с 8,5 млн иностранцев, Италия с 6,4 млн, а также Нидерланды — 2,9 млн.

Политолог Александр Антошин в беседе с NEWS.ru отметил, что ключевая проблема для ЕС в этом контексте — повсеместная «геттоизация» европейских городов.

«Идет „фавелизация“ отдельных районов и населенных пунктов, которая автоматически стимулирует осложнение криминогенной обстановки. Эти тенденции будут усиливаться: возникнут районы и целые города, в которые полиция будет бояться заходить и которые будут жить по своим правилам и понятиям. Нормальные люди оттуда уедут, потеряв деньги, продав недвижимость за три копейки», — пояснил он.

Как Европа сопротивляется мигрантам

Расширение мигрантского сообщества возмущает коренных европейцев. Уже несколько лет Польша вводит меры по ужесточению проживания мигрантов и беженцев, Венгрия систематически отказывается принимать вынужденных иностранных переселенцев по квотам ЕС, но недовольство растет и в других, традиционно более толерантных государствах Союза.

В Нидерландах в течение года было жестко подавлено два массовых протеста против строительства миграционных центров. Первый — в феврале в городе Блескенсграаф. Протесты там довольно быстро переросли в беспорядки. Второй, в городе Лосдрехт с населением в 9000 человек, произошел в конце апреля и привел к жестким столкновениям с полицией.

Востоковед, политолог Виктор Сухотин в разговоре с NEWS.ru напомнил, что массовые беспорядки на этнической почве — старая традиция Европы, сформировавшаяся «еще до появления ЕС как такового».

«После обретения независимости Карибами, например Ямайкой, огромные потоки мигрантов приехали в Англию. В стране начались столкновения с полицией. То же самое с французами после того, как Алжир провозгласил независимость, как и другие бывшие колонии в Западной Африке. В Испании происходят постоянные конфликты с марокканцами. В Италии — с албанцами. Все это длится минимум 50 лет и пока в гражданскую войну не переросло», — подчеркнул эксперт.

Чтобы такой масштабный конфликт случился, добавил он, недостаточно просто большого количества приезжих в ЕС.

«Гражданская война подразумевает собой два лагеря, у которых противоположные цели и интересы. Но мигрантское сообщество крайне неоднородно, а в правящих элитах ЕС есть как противники, так и сторонники завоза иностранцев. Это слишком разнородная среда для поляризации до уровня организованного внутреннего вооруженного противостояния», — отметил политолог.

Как умрет Европа

Фридрих Мерц в 2024 году, еще будучи кандидатом на пост канцлера Германии, обещал разобраться с бесконтрольным потоком мигрантов. Однако после его прихода к власти парламент ФРГ предложил увеличить прием иностранцев на 500 тыс. человек в год.

По мнению Сухотина, «левым» политическим силам в ЕС массовый завоз иностранцев выгоден — причем по нескольким причинам.

«Во-первых, коренное население стареет, а с возрастом человеку свойственно становиться консерватором. И это явно не тот электорат, который интересен европейским либералам-„левакам“. Значит, нужно создавать свой собственный, который и получается из мигрантов. Во-вторых, привозная рабочая сила значительно дешевле, чем коренные специалисты. Без поддержания этого политического и экономического положения Евросоюз в нынешней его конфигурации попросту развалится без всякой гражданской войны», — уверен эксперт.

При этом и гражданское вооруженное противостояние, по его словам, все-таки возможно — это маловероятный, но не «нулевой» сценарий.

«Оно может произойти, если, например, появится общеевропейская радикальная исламистская партия с претензией не только на официальную власть, но и на территории. Оружие и боевиков они смогут достать и навербовать в избытке. С учетом того, что все больше западных чиновников — это выходцы как раз из мигрантской среды, такая партия получит еще и поддержку от власти на местах. Но до такого развития событий, на мой взгляд, еще очень-очень далеко», — сказал политолог.

Антошин уверен, что вместо гражданской войны Европу ждет тихая и растянутая во времени, но от этого не менее тотальная деградация.

«Мигранты на Западе постепенно получают гражданство и голосуют за те политические силы, которые стимулируют рост миграции, дают мигрантам пособия и, условно, гладят их по голове. Будет постепенное умирание той Европы, которую мы знаем, сокращение уровня жизни, увеличение налогов и усиление нагрузки на экономику. Европа будет потихонечку деградировать в течение 20–30 лет. А потом это будет уже совсем другое политическое и социальное образование, которое к нынешней Европе не будет иметь практически никакого отношения», — уверен эксперт.

Культуролог Анна Голубцова видит в этих процессах выгоду для России. В разговоре с NEWS.ru она обратила внимание на усиливающийся вопреки западной пропаганде процесс переезда европейцев в РФ.

«Речь здесь в первую очередь о культурной и ментальной близости. Зажатые мигрантскими сообществами европейцы просто не видят альтернативы, куда деться от чужой для них культурной, религиозной и ментальной среды. В их странах им уже нет места, и они едут в консервативную Россию. В которой, если не считать языкового барьера, им особо не нужно прилагать усилий для какой-то специальной ассимиляции. Ну а Россия рада адекватным иностранцам — они нашей стране приносят безусловную пользу», — заключила она.

Читайте также:

«У нас тут Иран и новые беженцы»: ЕС закрывает доступ украинцам 18–60 лет

«Это очень страшно». Как поляки возненавидели украинцев

Победа России в Прибалтике: в школы Эстонии возвращают русский язык