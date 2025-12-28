Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:49

Венгрия отвергла принцип ЕС «бери мигранта или плати»

Венгрия отказалась принимать мигрантов по распределению ЕС

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Венгрия не будет выполнять условия миграционного пакта Евросоюза, который вступит в силу в 2026 году, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Будапешт готов платить штраф в размере €1 млн (930,1 млн рублей) в день, поскольку в объединении приняли механизм солидарности по принципу «бери мигранта или плати».

Мы говорим этому «нет» в 2026 году. <…> Мы не хотим мигрантов, не хотим параллельных обществ и не хотим проводить рождественские праздники в страхе, — отметил министр.

Сийярто напомнил о теракте 20 декабря 2024 года на ярмарке в Магдебурге, где 50-летний выходец из Саудовской Аравии направил автомобиль в толпу. Погибли шесть человек, более 300 пострадали, после чего страны ЕС усилили меры безопасности.

В Евросоюзе утвердили квоты на 2026 год. Страны, куда приезжает меньше беженцев, должны будут либо принять 21 тыс. мигрантов у государств, которые первыми сталкиваются с прибывающими, таких как Италия и Греция, либо платить.

От требований освободили Польшу, Эстонию, Австрию, Болгарию, Хорватию и Чехию. В ЕС подчеркнули, что эти страны за последние годы приняли слишком много беженцев.

Ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что ЕС не справился с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что причиной ситуации стала «монументальная глупость» и «порочная идеология».

Венгрия
Евросоюз
нелегалы
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Бардо не снималась в советском кино
Авербух раскрыл причину отсутствия в своем шоу Валиевой
Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке
«Моя старшая сестра»: Мирей Матье тепло простилась с Брижит Бардо
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
Известная певица дала концерт в зоне СВО перед Новым годом
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания
Стало известно, как упал спрос на алкоголь перед Новым годом
Екатеринбург потрясла находка в машине такси
Посетительница караоке-бара лишила глаза незнакомую девушку
В Подмосковье отец похитил дочь, чтобы найти ей «нормального мужика»
На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света
Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей
Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду
«Целовал, обнимал»: блогер объяснил, откуда у изъятого львенка переломы
Озвучены последствия атаки ВСУ на снегоуборочную технику в Брянской области
Куда поехать пенсионерам недорого и интересно: лучшие направления и время
«Уже проигрывают»: тренер раскритиковал результаты россиян на «Тур де Ски»
Трамп раскрыл, почему США подменяют ООН
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.