Венгрия отвергла принцип ЕС «бери мигранта или плати»

Венгрия не будет выполнять условия миграционного пакта Евросоюза, который вступит в силу в 2026 году, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Будапешт готов платить штраф в размере €1 млн (930,1 млн рублей) в день, поскольку в объединении приняли механизм солидарности по принципу «бери мигранта или плати».

Мы говорим этому «нет» в 2026 году. <…> Мы не хотим мигрантов, не хотим параллельных обществ и не хотим проводить рождественские праздники в страхе, — отметил министр.

Сийярто напомнил о теракте 20 декабря 2024 года на ярмарке в Магдебурге, где 50-летний выходец из Саудовской Аравии направил автомобиль в толпу. Погибли шесть человек, более 300 пострадали, после чего страны ЕС усилили меры безопасности.

В Евросоюзе утвердили квоты на 2026 год. Страны, куда приезжает меньше беженцев, должны будут либо принять 21 тыс. мигрантов у государств, которые первыми сталкиваются с прибывающими, таких как Италия и Греция, либо платить.

От требований освободили Польшу, Эстонию, Австрию, Болгарию, Хорватию и Чехию. В ЕС подчеркнули, что эти страны за последние годы приняли слишком много беженцев.

Ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что ЕС не справился с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что причиной ситуации стала «монументальная глупость» и «порочная идеология».