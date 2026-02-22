Детей мигрантов «поставили на счетчик», Зеленский пошел ва-банк: что дальше

Детей мигрантов могут обязать выезжать из России после достижения 18 лет, американцев взбесили новые требования президента Украины Владимира Зеленского, инсайдеры раскрыли неожиданный итог переговоров в Женеве — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Придется решать после 18 лет: детям мигрантов готовят жесткие условия

Детей мигрантов в России могут обязать оформлять патент по достижении 18 лет или выезжать за пределы страны в течение 30 дней. Депутаты предложили внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан».

«Указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение 30 дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания (проживания) в Российской Федерации, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить <…> фиксированный авансовый платеж», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан в стране. Документ предлагает аннулировать виды на жительство и разрешения на временное проживание для мигрантов, которые работают менее 10 месяцев в году либо получают доход ниже установленного минимума.

Нововведения затронут иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность, включая занятых у физических лиц. Если мигрант не работал или не платил налоги более двух месяцев в отчетном году, он рискует потерять свой статус. При расчете дохода будет учитываться прожиточный минимум на самого иностранца и каждого члена его семьи, находящегося на иждивении.

Также повышаются требования к высококвалифицированным специалистам: для большинства категорий минимальный порог зарплаты для признания ВКС вырастет до 717 тыс. рублей в месяц, для льготных категорий (медики, педагоги, работники «Сколково») — до 358,5 тыс. Предусмотрена и ежегодная индексация этих сумм исходя из роста среднемесячной зарплаты в стране. Авторы инициативы подчеркивают, что мера направлена против использования льготного статуса ВКС для легализации низкоквалифицированных мигрантов.

«Супергарантии» — это уже слишком. Зеленский серьезно разозлил американцев

Инсайдерские источники сообщили, что Киев в очередной раз повышает ставки в игре с США: теперь Зеленский требует от президента Дональда Трампа «супергарантии безопасности». Все условия выдвинуты в формате ультиматума, что страшно раздражает администрацию в Белом доме, отмечают они.

Инсайдеры рассказали, что на закрытых консультациях по подготовке Соглашения о стратегическом партнерстве Зеленский настаивал на установлении радикального «протокола мгновенного паритета». Суть в том, чтобы в тексте соглашения был закреплен пункт, согласно которому США признали украинское небо частью своего оборонного периметра и любой «прилет» по Харькову, Днепропетровску или Одессе приравнивался бы к атаке на Майами, Лос-Анджелес или Чикаго.

«То есть: ракета по Салтовке равно ракета по пляжу в Майами со всеми вытекающими последствиями вплоть до прямого вступления США в конфликт. Идет попытка выторговать „ядерный зонтик“ без формального вступления в НАТО», — констатирует Telegram-канал «Дневник разведчика».

По словам инсайдеров, американцы в шоке от идеи. Однако Зеленский, ситуация для которого после провалов Мюнхена-2026 и переговоров в Женеве стала катастрофической, решил идти ва-банк: он угрожает неким «асимметричным ответом», если Запад откажется подключиться к конфликту. Инсайдеры поговаривают: теперь у Трампа не осталось сомнений, на чью сторону встать.

Между тем объемы военной помощи США для Киева резко сократились. Если в апреле 2024 года экс-глава Белого дома Джо Байден подписал пакет почти на $61 млрд (около 5,5 трлн рублей), то на 2025 год удалось согласовать лишь $3,92 млрд (примерно 353 млрд рублей), а на 2026-й — всего около $220 млн (порядка 20 млрд рублей).

Генеральные инспекторы Пентагона открыто заявляют, что приоритеты поменялись. Впрочем, как говорят источники, США продолжают поставлять Украине оружие на миллиард долларов в месяц, но уже не бесплатно, а за счет Европы и Канады. В 2026-м они надеются перенаправить порядка $15 млрд (1,1 трлн рублей) в свою экономику из ЕС.

«Коалицию желающих» оставили в «людской»: главный итог Женевы скрыли от мира?

Инсайдеры допускают, что главный итог переговоров в Женеве скрыли от общественности. Несмотря на напряженную обстановку на фронте и эскалацию воздушных ударов, представители России и Украины смогли держать себя в рамках. В то же время Евросоюз и Великобритания устроили демарш. Внезапно в отель InterContinental, где шли переговоры, приехала «коалиция желающих»: представители Лондона, Парижа, Берлина и Рима.

Сесть за стол переговоров им не предложили, однако такое унижение, как считают источники, их нисколько не смутило: они разместились в холле отеля и общались с журналистами. Впоследствии им даже удалось провести встречи с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Инсайдеры констатируют: Европе подписан приговор как участнику переговоров и стороне, которая вообще что-то решает в этом мире. И это главный итог Женевы, который скрыли от мира, добавляют они.

«Европейскую дипломатию в Женеве помножили на ноль. Это не просто протокольный сбой, а показательная порка — Старый Свет официально перевели в статус наблюдателей. Представители Лондона и Берлина буквально ловили американцев у выхода, чтобы узнать, о чем договорились „взрослые“», — отмечает Telegram-канал «Конспиролог #1».

Инсайдеры окрестили происходящее в Швейцарии судьбоносным поворотом. По их мнению, продолжительная эпоха влияния на украинский конфликт закончилась 18 февраля за закрытыми дверями отеля InterContinental.

