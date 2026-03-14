14 марта 2026 в 21:27

Синоптик раскрыл тревожный факт о грядущем Эль-Ниньо

Синоптик Леус: грядущее Эль-Ниньо может стать самым мощным за десятилетие

Грядущий природный феномен Эль-Ниньо, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана поднимается выше нормы, может стать самым мощным за последние десять лет, написал в Telegram-канале синоптик Михаил Леус. Он добавил, что феномен способен повлиять на сезон ураганов в Атлантике и усилить глобальное потепление.

Грядущее Эль-Ниньо может стать самым сильным за прошедшее десятилетие, — написал Леус.

Ссылаясь на расчеты метеорологов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Леус отметил, что Эль-Ниньо проявится в период с июня по август и продлится минимум до конца года, причем зимой оно, вероятно, усилится.

По словам эксперта, высока вероятность, что 2026 или 2027 год станет самым теплым на планете. Леус сообщил, что европейские метеоцентры также ожидают превращение явления в супер-Эль-Ниньо к концу осени, когда температура воды в Тихом океане поднимется на 1,5–2 градуса выше нормы.

Синоптик пояснил, что годы Эль-Ниньо обычно повышают среднюю глобальную температуру, усиливая эффект от антропогенного потепления и устанавливая новые тепловые рекорды. Супер-Эль-Ниньо почти наверняка приведет к рекордным температурам, ускорит потепление и вызовет разрушительные последствия, включая обесцвечивание кораллов, считает он.

Леус также предупредил, что в годы Эль-Ниньо над европейской частью России чаще формируются блокирующие антициклоны, которые приносят длительные периоды сухой и жаркой погоды. Ярким примером он назвал Эль-Ниньо 2009–2010 годов, после которого наступило аномально жаркое лето 2010 года.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что теплая погода в Москве ожидается как минимум до 19 марта. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около +10 градусов.

Синоптик раскрыл тревожный факт о грядущем Эль-Ниньо
