КСИР подтвердил гибель специального инспектора Генштаба ВС Ирана

Специальный инспектор Генерального штаба ВС Ирана Аболькасем Бабаиан был убит, подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Там выразили соболезнования его семьи и соратником, передает, агентство Fars.

Уточняется, что Бабаиан погиб в результате ударов Израиля и США. О том, когда именно был ликвидирован генерал, не сообщается. Известно, что Бабаиан на момент убийства занимал должность главы военной канцелярии верховного лидера Ирана после гибели предыдущего руководителя этого ведомства Мохаммада Ширази.

Ранее израильский телеканал сообщал, что новый министр обороны Ирана был убит в результате удара по зданию администрации президента. Генерал Маджид Ибн Аль-Реза, назначенный исполняющим обязанности главы военного ведомства всего сутки назад, был ликвидирован. На данный момент детали произошедшего, как и официальное подтверждение этой информации, отсутствуют.

До этого сообщалось, что удар по Совету обороны Ирана оказался для страны катастрофическим: в ходе него было уничтожено практически все высшее военное руководство. Погибли начальник Генерального штаба Абдулрахим Мусави, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, командующий Азиз Насирзаде и советник верховного лидера Али Шамхани. Иранский МИД официально подтвердил гибель четырех высокопоставленных военных и принес соболезнования.