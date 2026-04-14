14 апреля 2026 в 00:18

Названа дата второго раунда переговоров Ирана и США

Иран и США могут провести новые переговоры 16 апреля

Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на 16 апреля, сообщил журналист Atlantic Араш Азизи со ссылкой на источник в Тегеране. По его словам, встреча состоится в Исламабаде.

Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США пройдет в Исламабаде в четверг, — написал он.

Официальные структуры Ирана и США пока публично не подтверждали дату и место возможной встречи. Детали повестки переговоров также неизвестны.

Ранее США во время переговоров в Исламабаде обратились к Ирану с просьбой отказаться от обогащения урана на 20 лет. Тогда Тегеран ответил другой инициативой, которая подразумевает заморозку обогащения на срок менее 10 лет.

Между тем, в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп может вывезти обогащенный уран из Ирана. Инсайдеры сообщаются что на данный момент Вашингтон оценивает риски для американских военных, а также сложность выполнения задачи.

Названа дата второго раунда переговоров Ирана и США
