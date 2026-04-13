13 апреля 2026 в 21:06

Раскрыта главная тема провальных переговоров США и Ирана

Axios: США предлагали Ирану 20-летний мораторий на обогащение урана

США на переговорах в Исламабаде просили Иран отказаться от обогащения урана на 20 лет, передает Axios со ссылкой на источники в американской администрации. Тегеран ответил встречной инициативой, которая предусматривала заморозку обогащения урана на срок менее 10 лет.

Информаторы уточняют, что именно разногласия по иранской ядерной программе остаются главным барьером на пути к соглашению. В частности, стороны не могут договориться о возможном отказе Тегерана от обогащения урана и судьбе уже накопленных запасов.

Ранее стало известно, что на переговорах между США и Ираном возникли разногласия относительно объема иранских денежных средств, подлежащих разморозке. Источник обрисовал принципиальные красные линии Вашингтона, в которые входят требования к Тегерану полностью свернуть обогащение урана, ликвидировать ключевые ядерные объекты и отказаться от накопленных запасов высокообогащенного материала.

В СМИ между тем появилась информация, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность операции по вывозу обогащенного урана из Ирана. По информации инсайдеров, на данный момент оцениваются риски для американских военных и сложность предстоящей задачи.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Росатома» раскрыл судьбу АЭС «Пакш» после победы Петера Мадьяра
Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе
«Можем заглянуть»: Трамп дал сигнал Кубе
«Здравый смысл победил»: России вернули флаг и гимн в водных видах спорта
В Белгороде раскрыли последствия атаки ВСУ на регион за день
Потемнел лицом и замер: мужу Лерчек дали семь лет тюрьмы, что дальше
«Зашло бы»: глава Fight Nights оценил возможность боя Дзюбы и Смолова
Раскрыта главная тема провальных переговоров США и Ирана
«В лучшем тонусе»: раскрыто, как футболист Кудряшов готовится к бою
«Блокировка = разблокировка?»: Медведева позабавила логика Трампа в Ормузе
Глава Fight Nights раскрыл своего фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
«Те, кто надо»: Трампу поступил важный звонок из Ирана
«Как прогнозировалось»: Дмитриев оценил цены на нефть в ЕС
В Кремле указали на странности угрозы блокады Ормузского пролива
Составлен список стран, которые могут быть на параде Победы в Москве 9 мая
В Кремле одной фразой поставили точку в переговорах США и Ирана
«Не сидеть в окопе»: стало известно, почему заключенные не идут в ВСУ
Атомный авианосец США заметили в 200 км от Ирана
Небензя раскрыл, во что превратилась Украина из-за Евросоюза
В России одобрили вторую вакцину для лечения рака кишечника
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

