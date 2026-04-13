Раскрыта главная тема провальных переговоров США и Ирана

США на переговорах в Исламабаде просили Иран отказаться от обогащения урана на 20 лет, передает Axios со ссылкой на источники в американской администрации. Тегеран ответил встречной инициативой, которая предусматривала заморозку обогащения урана на срок менее 10 лет.

Информаторы уточняют, что именно разногласия по иранской ядерной программе остаются главным барьером на пути к соглашению. В частности, стороны не могут договориться о возможном отказе Тегерана от обогащения урана и судьбе уже накопленных запасов.

Ранее стало известно, что на переговорах между США и Ираном возникли разногласия относительно объема иранских денежных средств, подлежащих разморозке. Источник обрисовал принципиальные красные линии Вашингтона, в которые входят требования к Тегерану полностью свернуть обогащение урана, ликвидировать ключевые ядерные объекты и отказаться от накопленных запасов высокообогащенного материала.

В СМИ между тем появилась информация, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность операции по вывозу обогащенного урана из Ирана. По информации инсайдеров, на данный момент оцениваются риски для американских военных и сложность предстоящей задачи.