01 марта 2026 в 10:29

Высшее военное руководство Ирана погибло при атаке на Совет обороны

Fars: глава генштаба и министр обороны Ирана погибли при атаке на Совет обороны

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Погибли начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны страны Азиз Насирзаде и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, сообщают агентство Fars и государственное информагентство IRNA. Трагедия произошла в результате удара по месту проведения заседания Совета обороны.

Также подтверждаются смерти секретаря Совета обороны и советника верховного главнокомандующего Али Шамхани. Имена других жертв, как уточняет Fars, будут опубликованы позднее.

Ранее стало известно о гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также объявили четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

На переходный период руководство страной будет осуществляться коллективно: в управлении примут участие президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и представители Совета стражей Конституции.

Иран
Ближний Восток
смерти
КСИР
