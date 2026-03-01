Украинцы обрадовались смерти Хаменеи

Аккаунт в соцсети Х под названием «Украина», имеющий статус подтвержденного, обрадовался смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, обратил внимание «Царьград». Авторы поста разместили подпись «нет ничего лучше, чем смерть диктатора» и добавили веселый смайл. Эту публикацию прокомментировали свыше двух тысяч пользователей и более 10 тысяч репостнули.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб во время атаки США и Израиля на Тегеран. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. Вместе с ним скончались дочь, внук и еще двое членов семьи.

Тысячи жителей Ирана вышли на траурные митинги по всей стране. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели верховного лидера при ударе США и Израиля.

Корпус стражей Исламской революции в свою очередь объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Подробности пока не раскрываются.