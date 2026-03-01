Две женщины угодили в смертельную ловушку зимы В Чувашской Республике две женщины погибли в результате схода снега с крыши

В деревне Нагорное Чувашской Республики с жилого дома сошла снежная масса, под которой оказались две женщины, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, обе пострадавшие погибли. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве житель погиб под снежными завалами. Инцидент произошел в Бекасово. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, но спасти мужчину не удалось — к их приезду он уже был мертв.

До этого в Москве женщина пострадала из-за падения ледяной глыбы. Инцидент произошел возле Ходынского тоннеля, где масса льда обрушилась на припаркованные автомобили. Пострадавшая получила перелом носа и была доставлена в больницу. Транспортные средства получили серьезные повреждения.

Также стало известно, что в Москве ледяная глыба упала на женщину с коляской. Инцидент произошел во время уборки снега с крыши жилого комплекса «Кварталы 21/19» в 2-м Грайвороновском проезде. Очевидец рассказал, что с крыши внезапно сорвалась массивная глыба льда. Мать и ребенок не пострадали.