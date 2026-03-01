Картофель в мундире по-чувашски: готовим с огуречным рассолом и чесночком

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит деревенскую кухню. Обычный картофель, запеченный таким способом, приобретает пикантность и легкую кислинку.

Возьмите 10 крупных картофелин одинакового размера, тщательно промойте их щеткой под краном, но ни в коем случае не очищайте кожуру. Обсушите клубни полотенцем и разрежьте каждый вдоль на две равные части. В глубокую миску влейте 200 мл огуречного рассола (лучше всего взять из-под соленых огурцов). Добавьте в него 3 ст. л. подсолнечного масла, 4 зубчика измельченного чеснока и 1 ч. л. сушеного укропа. Опустите половинки картофеля в этот маринад и оставьте пропитываться на 20 минут.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите картофель срезом вверх. Сверху на каждую половинку капните еще немного маринада из миски. Отправляйте овощи запекаться на 45 минут. Проверяйте готовность зубочисткой — она должна входить в мякоть как в масло. Когда сверху образуется аппетитная золотистая корочка, а края слегка зарумянятся, доставайте блюдо. Подавайте картофель горячим, посыпав свежей зеленью и крупной солью, если рассол был недостаточно соленым. Это идеальный гарнир или самостоятельное блюдо для постного стола.

Совет: если вы хотите получить более хрустящую корочку, за 10 минут до готовности включите режим гриля и присыпьте картофель щепоткой паприки.

