01 марта 2026 в 10:20

Дучмак — татарские ватрушки с картошкой: готовим за час, съедаем за минуту!

Татарские ватрушки с картошкой: рецепт
В разных регионах такие открытые пирожки с картошкой называют по-разному: шаньга, бэрэнге перемече, дурычмак. Это открытые ватрушки с начинкой, которые пекут и из дрожжевого, и из пресного теста. В старину их готовили в печи, а теперь — в духовке, но вкус остался тем же: нежное тесто, сочное картофельное пюре и румяная корочка, смазанная сливочным маслом.

Для теста смешайте 300 г муки, 100 мл теплого молока, 100 г растопленного сливочного масла, 2 яйца, 1 ст. л. сахара и щепотку соли. Замесите мягкое, эластичное тесто, накройте полотенцем и дайте отдохнуть 20–30 минут.

Для начинки отварите 700 г картофеля до готовности, слейте воду. Разомните в пюре, добавьте 100 г сливочного масла и 1 яйцо. Посолите по вкусу. Пюре должно быть нежным, но достаточно густым, чтобы держать форму.

Разделите тесто на 5–6 частей, раскатайте каждую в круглую лепешку. Края лепешки приподнимите и защипните в 4 местах, придавая форму квадрата или шестигранника с бортиками. В центр выложите картофельное пюре, разровняйте. Выложите дучмаки на противень, смазанный маслом. Взбейте оставшееся яйцо и смажьте поверхность ватрушек. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Готовые дучмаки смажьте сливочным маслом — они станут еще ароматнее и мягче.

  • Совет: в начинку можно добавить жареный лук или мелко нарезанную зелень — это придаст ватрушкам особый вкус. А если хотите сладкий вариант, замените картошку творогом с сахаром.

Кыстыбый с картошкой — татарские лепешки с начинкой.

