Удары по мирным жителям и убийства волонтеров: как ВСУ атакуют РФ 1 марта

В ночь на 1 марта средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов, направленных на Россию. Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирным жителям, в результате чего погибла женщина. Атака дронов ВСУ по Луганской Народной Республике привела к гибели волонтера из Ставропольского края. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Над Россией уничтожили 27 беспилотников в ночь на 1 марта

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, восемь БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по семь — над Белгородской и Курской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили по два украинских беспилотника над территориями Тульской и Орловской областей. Еще один БПЛА сбили над Ростовской областью.

ВСУ целенаправленно ударили по авто с безоружной женщиной

ВСУ нанесли удар по мирным жителям российского приграничья, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате целенаправленной атаки дрона-камикадзе на гражданский автомобиль в селе Чернооково погибла женщина. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района», — уточнил Богомаз.

Глава региона выразил соболезнования родным и пообещал семье погибшей всю необходимую помощь. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Дроны ранили четырех человек под Белгородом

Четыре человека пострадали в трех округах Белгородской области из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под ударом оказались Казинка в Валуйском округе, Замостье в Грайворонском округе и Вознесеновка в Шебекинском округе. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Три муниципалитета атакованы беспилотниками ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что во всех случаях дроны атаковали автомобили. Пострадавшие — трое мужчин и женщина — получили осколочные ранения, ожоги и минно-взрывные травмы. Раненым помогли бойцы «Орлана» и «БАРС-Белгород». Их доставили в районные больницы, после оказания помощи некоторых переведут в Белгород. Также повреждены машины и гараж.

ВСУ убили волонтера из Ростова-на-Дону

ВСУ целенаправленно ударили дроном по гражданскому автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону на автомобильной дороге из Васильевки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате погибла женщина, еще одна волонтер находится в тяжелом состоянии. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«На автомобильной дороге Васильевка — Бердянск в районе Черниговского муниципального округа ВСУ совершили целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по гражданскому автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону», — рассказал он.

Украинские военные сбросили взрывчатку на жителей Макеевки и Донецка

В результате сбросов взрывчатки с украинских беспилотников пострадали двое гражданских лиц, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Атакам подверглись Макеевка и Донецк. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В Красногвардейском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 г. р. В Калининском районе Донецка пострадала девушка 2004 г. р.», — уточнил политик.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Пушилин. Помимо вреда здоровью мирных жителей, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Осколками посекло остекление двух медицинских учреждений, а также четырех многоквартирных жилых домов.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Волонтер из Ставропольского края погиб при ударе дрона

Атака беспилотников ВСУ привела к гибели волонтера из Ставропольского края, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его информации, обстрел был зафиксирован в Марковском муниципальном округе. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Украинский беспилотник атаковал два автомобиля, принадлежавших волонтерам, которые доставили гуманитарную помощь местным жителям. В результате налета еще двое граждан получили ранения.

«К сожалению, 58-летний мужчина из Ставропольского края погиб на месте. Еще двое волонтеров — женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья — получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник.

