28 февраля 2026 в 21:21

Волонтер стал жертвой удара дрона ВСУ по ЛНР

Пасечник: волонтер из Ставропольского края погиб при ударе дрона ВСУ по ЛНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Атака беспилотников Вооруженных сил Украины привела к гибели волонтера из Ставропольского края, сообщил в мессенджере MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его информации, обстрел был зафиксирован в Марковском муниципальном округе.

Украинский беспилотник атаковал два автомобиля, принадлежавших волонтерам, которые доставили гуманитарную помощь местным жителям. В результате налета еще двое граждан получили ранения.

К сожалению, 58-летний мужчина из Ставропольского края погиб на месте. Еще двое волонтеров — женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья — получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Пасечник.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ в ночь на 27 февраля атаковали объекты топливно-энергетического комплекса Луганской Народной Республики. Как сообщил Леонид Пасечник, в результате этого произошло возгорание.

По данным Минобороны РФ, ночью 27 февраля силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями. Среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.

