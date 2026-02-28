Три беспилотника сбили над российским регионом

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника над территорией Тульской области, написал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили три украинских беспилотника, — сказано в публикации.
Утром 28 февраля несколько взрывов также прогремело в пригороде Тулы. По предварительным данным, силы ПВО отражали атаку украинских БПЛА. По словам местных жителей, громкие звуки были слышны также в районе городов Узловая и Новомосковск. Данных о разрушениях не поступало.
Ранее стало известно, что новосибирские специалисты создали прибор «Дроноскоп 5.3.1 FPV» для сверхширокополосного перехвата беспилотников. Его объем можно сравнить с 11-дюймовым планшетом. В частности, прибор будут применять для определения места взлета дронов ВСУ, так как соответствующая задача находится в приоритете.