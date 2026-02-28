Три беспилотника сбили над российским регионом ПВО сбила три дрона ВСУ над Тульской областью

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника над территорией Тульской области, написал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили три украинских беспилотника, — сказано в публикации.

Утром 28 февраля несколько взрывов также прогремело в пригороде Тулы. По предварительным данным, силы ПВО отражали атаку украинских БПЛА. По словам местных жителей, громкие звуки были слышны также в районе городов Узловая и Новомосковск. Данных о разрушениях не поступало.

Ранее стало известно, что новосибирские специалисты создали прибор «Дроноскоп 5.3.1 FPV» для сверхширокополосного перехвата беспилотников. Его объем можно сравнить с 11-дюймовым планшетом. В частности, прибор будут применять для определения места взлета дронов ВСУ, так как соответствующая задача находится в приоритете.