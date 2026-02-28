Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля

28 февраля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 97 вражеских БПЛА. В Курской области девять человек пострадали из-за атаки ВСУ. Серия ударов была совершена и по Брянской области. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО сбили 97 беспилотников над семью регионами и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины над семью регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было поражено над территорией Крыма — 40 целей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Над территорией Брянской области сбили 22 беспилотника, над Белгородской — 16. Над Черным морем уничтожили 10 БПЛА. Над Краснодарским краем поразили четыре воздушных цели, в Курской и Калужской областях — по две. Еще один вражеский аппарат сбили над Тульской областью.

ПВО сбила несколько вражеских беспилотников над Севастополем

В Севастополе силы ПВО отражают атаку Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, уже сбито три вражеских БПЛА.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушные цели в районе Северной стороны», — сообщил Развожаев.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

ВСУ ранили девять человек при атаке на Курскую область

За сутки с 27 по 28 февраля из-за атак ВСУ в Курской области пострадали девять человек, двое из них погибли, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он отметил, что за это время было уничтожено 62 вражеских беспилотника разных типов.

«Всего в период с 09:00 27 февраля до 07:00 28 февраля сбито 62 вражеских беспилотника различного типа. 39 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств. За сутки пострадали девять человек, двое из которых погибли», — говорится в сообщении.

В Курске в результате атаки БПЛА погиб работник автосервиса, а трое мужчин получили травмы. Пострадали примерно 35 автомобилей и само здание автосервиса. В селе Марково Глушковского района один человек получил ранения. В Хомутовском районе, в селе Колячек, пострадала женщина. В ее доме выбило окна.

Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Брянскую область

Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на село Кистер Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавший доставлен в больницу.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — сказано в заявлении.

Кроме того, был поврежден легковой автомобиль. В настоящее время все оперативные службы работают на месте происшествия, уточнил Богомаз.

Также повреждения получили жилой дом и грузовой автомобиль, констатировал Богомаз. Никто в результате ударов не пострадал, на месте работают экстренные службы.

«В селе Новая Погощь Суземского района в результате атаки дронами-камикадзе поврежден грузовой автомобиль. В селе Случевск Погарского района в результате атаки дроном «Баба-яга» поврежден жилой дом», — сообщил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВСУ ранили дроном мирного жителя под Белгородом

При атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, он госпитализирован.

«В поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги. В городской больнице № 2 г. Белгорода ему оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно», — отметил Гладков.

Число пострадавших при атаке БПЛА в Смоленске выросло до 11

Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области увеличилось с 10 до 11 человек, сообщил губернатор Василий Анохин. Он напомнил, что речь идет о трагедии, произошедшей 25 февраля.

«В результате атаки украинских БПЛА пострадали мирные жители. Погибли семь сотрудников предприятия, 11 человек пострадали», — указал он.

Губернатор подчеркнул, что в настоящий момент проводятся восстановительные мероприятия, идет расчистка территории от обломков. Семьям погибших будет оказана помощь, добавил он.

