Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 16:27

Путин провел совещание с членами Совбеза после ударов Израиля по Ирану

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг Ирана, который подвергся атаке со стороны США и Израиля, передает РИА Новости.

Была обсуждена ситуация, складывающаяся вокруг Ирана, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко заявил, что Россия не имеет право оказывать военную помощь Ирану в конфликте с США и Израилем, но обеспечит гуманитарную поддержку. По его словам, договор между странами предусматривает совместную деятельность, но не военную помощь.

До этого анонимный ближневосточный дипломат сообщил, что ядерная сделка между Вашингтоном и Тегераном сорвалась из-за Израиля. Источник утверждает, что уже на прошлой неделе стороны были максимально близки к успеху, однако Тель-Авив предпринял решительные шаги, чтобы заблокировать дипломатический процесс. Он добавил, что Белый дом поддался давлению своего главного союзника в регионе.

Владимир Путин
Иран
Дмитрий Песков
Совбез
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нехороший звоночек»: Подоляка об освобождении Горького
Актриса Тарасова «застряла» в ОАЭ из-за боевых действий на Ближнем Востоке
«С глубокой скорбью»: скончался директор Симферопольского госцирка
Мошенники изобрели новую схему обмана с золотыми слитками
Школьника нашли мертвым в Подмосковье
Девочка едва не сварилась в кипятке в детском саду
Атаки Ирана на базы США назвали беспрецедентным вызовом для Пентагона
Росатом прокомментировал безопасность АЭС в Иране
Барщевский назвал коллег из Верховного суда фантастическими людьми
В ГД поставили диагноз властям Киева после слов о переименовании районов РФ
Путин провел совещание с членами Совбеза после ударов Израиля по Ирану
Сенатор рассказал, как Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем
В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта
В Совфеде рассказали, кто еще может присоединиться к ударам по Ирану
Военная база США загорелась в Бахрейне после удара Ирана
Трампа назвали маразматичным дедом
Страны Персидского залива предупредили Иран о последствиях атаки
Над отелем с россиянами сбили ракету
Четвертый месяц зимы: −14, ветер, груды снега — какая погода будет в марте
В Сети появились кадры работы ПВО в небе над Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.