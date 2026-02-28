Путин провел совещание с членами Совбеза после ударов Израиля по Ирану

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг Ирана, который подвергся атаке со стороны США и Израиля, передает РИА Новости.

Была обсуждена ситуация, складывающаяся вокруг Ирана, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко заявил, что Россия не имеет право оказывать военную помощь Ирану в конфликте с США и Израилем, но обеспечит гуманитарную поддержку. По его словам, договор между странами предусматривает совместную деятельность, но не военную помощь.

До этого анонимный ближневосточный дипломат сообщил, что ядерная сделка между Вашингтоном и Тегераном сорвалась из-за Израиля. Источник утверждает, что уже на прошлой неделе стороны были максимально близки к успеху, однако Тель-Авив предпринял решительные шаги, чтобы заблокировать дипломатический процесс. Он добавил, что Белый дом поддался давлению своего главного союзника в регионе.