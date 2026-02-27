Навка рассказала о подарках от Пескова Навка рассказала, что Песков часто дарит ей цветы и другие подарки

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью KP.RU заявила, что лучше копить на один хороший подарок, а не тратиться на мелочи. Так она прокомментировала подход мужа пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова к поздравлениям с 8 Марта. По словам фигуристки, супруг часто дарит ей цветы.

Цветы мне муж дарит часто. Конечно, дарит и подарки. Но я считаю, что лучше накопить и купить какой-нибудь один хороший подарок, — сказала Навка.

Она отметила, что сама придерживается такой же стратегии, когда выбирает подарки для близких. По ее мнению, нет смысла «растранжириваться на мелочевку всякую».

Ранее завкафедрой психологии и педагогики РУДН Евгений Башкин заявил, что женщины, выбирающие подарки для себя на Международный женский день, демонстрируют высокую степень рефлексии и самодостаточности. По его словам, этот поступок нормален и демонстрирует заботу о себе.

Прежде психолог Дарья Сальникова подчеркнула, что важно учитывать индивидуальные предпочтения при выборе подарка. По ее словам, внимание мужчины — это лучший подарок, так как оно помогает женщине ощутить себя любимой и женственной. Именно этого в первую очередь хотят представительницы прекрасного пола в праздничный день.