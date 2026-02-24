Психолог назвала лучший подарок для женщин на 8 Марта Психолог Сальникова назвала внимание лучшим подарком для женщин на 8 Марта

Внимание мужчины станет лучшим подарком для каждой женщины на 8 Марта, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Эксперт напомнила, что при выборе сюрприза на этот праздник важно учитывать индивидуальные предпочтения избранницы.

Все девушки разные, но если мы возвращаемся к старой истине, то человеку нужен человек. И женщине, как бы они не говорили про деньги и подарки, в первую очередь, нужно внимание. Как и какими способами оно выражается — это уже другой вопрос, — отметила Сальникова.

Она добавила, что все женщины хотят чувствовать себя любимой и женственной. Это ощущение зависит от внимания и действий мужчин, пояснила психолог.

Ранее психолог Евгения Александрова заявила, что женщине не стоит обижаться на мужчин из-за более шикарных букетов своим матерям 8 Марта. По ее словам, речь идет не об обиде, а о конкуренции за свое место в жизни возлюбленного.