Косметолог предостерегла от использования патчей в самолете Косметолог Быстрова: нанесенные в полете патчи забирают влагу из кожи и сушат ее

Нанесенные во время полета на самолете патчи вместо ожидаемого увлажнения забирают влагу из кожи и сушат ее, что может привести к чувству стянутости и дискомфорту, заявила NEWS.ru косметолог Ирина Быстрова. По ее словам, привычный бьюти-ритуал во время авиапутешествия способен дать обратный эффект из-за особенностей микроклимата на борту.

Патчи в самолете, конечно, использовать можно. Они очень удобны, легко наносятся и снимаются. Казалось бы, патчи идеальны для путешествий, но на самом деле они могут вызывать сухость кожи. В салоне самолета пониженная влажность, очень сухой воздух, поэтому такие бьюти-средства высыхают быстрее, чем указано на упаковке. Когда основа патча становится сухой, она начинает забирать влагу из кожи, усиливая обезвоживание, тем самым вызывая сухость и стянутость, — пояснила Быстрова.

Чтобы избежать неприятного эффекта и сохранить здоровье кожи, эксперт рекомендовала сместить график ухода. По ее словам, патчи лучше использовать перед вылетом или сразу после прилета в комфортных домашних условиях, а в небе ограничиться увлажняющим кремом.

