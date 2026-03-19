19 марта 2026 в 07:00

Косметолог предостерегла от использования патчей в самолете

Косметолог Быстрова: нанесенные в полете патчи забирают влагу из кожи и сушат ее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нанесенные во время полета на самолете патчи вместо ожидаемого увлажнения забирают влагу из кожи и сушат ее, что может привести к чувству стянутости и дискомфорту, заявила NEWS.ru косметолог Ирина Быстрова. По ее словам, привычный бьюти-ритуал во время авиапутешествия способен дать обратный эффект из-за особенностей микроклимата на борту.

Патчи в самолете, конечно, использовать можно. Они очень удобны, легко наносятся и снимаются. Казалось бы, патчи идеальны для путешествий, но на самом деле они могут вызывать сухость кожи. В салоне самолета пониженная влажность, очень сухой воздух, поэтому такие бьюти-средства высыхают быстрее, чем указано на упаковке. Когда основа патча становится сухой, она начинает забирать влагу из кожи, усиливая обезвоживание, тем самым вызывая сухость и стянутость, — пояснила Быстрова.

Чтобы избежать неприятного эффекта и сохранить здоровье кожи, эксперт рекомендовала сместить график ухода. По ее словам, патчи лучше использовать перед вылетом или сразу после прилета в комфортных домашних условиях, а в небе ограничиться увлажняющим кремом.

Ранее косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что попытки самостоятельно избавиться от черных точек и прыщей в домашних условиях могут обернуться серьезными последствиями, включая воспаление, гнойники и отеки. По словам специалиста, грубое механическое воздействие травмирует сальные протоки и загоняет инфекцию глубоко под кожу.

«Косметологи в ужасе»: названа причина отказаться от домашней чистки лица
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
