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09 июня 2026 в 17:01

Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей летом

Косметолог Разбежкина: летом необходимо использовать SPF

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом необходимо использовать кремы с содержанием SPF, рассказала «Радио 1» врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина. Она отметила, что защиту от солнца обязательно использовать как взрослым, так и детям.

Детям тоже нужен SPF-крем, потому что они на солнце могут получить солнечный ожог первой степени (а иногда и второй). Это сохранение здоровья кожи ребенка. Детский SPF должен быть только с физическими фильтрами (оксид цинка, диоксид титана), так как химические компоненты могут вызывать аллергию и раздражение, — рассказала Разбежкина.

Косметолог подчеркнула, что у детской кожи не до конца сформированы механизмы защиты. По ее словам, взрослым SPF поможет сохранить качество кожи и избежать рисков онкологии.

Ранее дерматовенеролог Ольга Янец рассказала, что появление отеков и волдырей, а также сильный болевой синдром после загара требует немедленного визита к врачу. По ее словам, эти признаки часто указывают на серьезные солнечные ожоги, при которых повреждаются глубокие слои эпидермиса.

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