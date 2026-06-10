Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 10:36

Захарова анонсировала рабочий визит главы МИД Турции в Россию

Захарова: глава МИД Турции Фидан посетит Москву 15–17 июня

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 15–17 июня посетит Москву с рабочим визитом, в рамках которого в частности проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила на брифинге представитель российского дипведомства Мария Захарова. По словам дипломата, в программе также запланированы другие двусторонние контакты, передает корреспондент NEWS.ru.

15-17 июня состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции. Запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства, а также другие двусторонние контакты, — указала дипломат.

Ранее стало известно, что Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года. Срок действия текущих договоренностей истекает в конце декабря. Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским ПАО «Газпром». Точные объемы и сроки пока не согласованы.

До этого сообщалось, что Турция может покинуть Таможенный союз с Евросоюзом, если его правила не будут обновлены. По мнению разведки страны, государству следует придерживаться автономии в вопросе свободной торговли.

Власть
МИД России
Мария Захарова
Турция
Хакан Фидан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На западе Москвы полыхают балконы сразу на нескольких этажах
В Роскачестве напомнили об одной возможности работников в жаркую погоду
Звезда «Ландышей» Ника Здорик рассказала, о чем ей пишут жены бойцов СВО
Захарова: Зеленский творит на Украине бред космического масштаба
Глумливые насильницы обесчестили инвалида: жуткая история из-под Пскова
Прокуратура утвердила обвинение в отношении певицы-иноагента
Ученые из США доказали вред интервального голодания
Захарова предрекла штрафы на Украине за мысли на русском языке
Россиянам напомнили о повышении пенсий в июле
«В такие моменты я прихожу к Богу»: звезда «Ландышей» о панических атаках
Россиянам ответили, когда снизятся ставки по кредитам
Стало известно, сколько газа Европа досрочно закачала в хранилища
Волонтеры нашли еще одну зацепку во время поисков Усольцевых
«Абсолютно неразумно»: Швыдкой оценил одно решение Европы
Чудом уцелевшие фрагменты панорамы Рубо выставят в Севастополе
Автомобиль протаранил пожарное депо и задавил двух сотрудников МЧС
Минэкономразвития спрогнозировало рост иностранного турпотока в Россию
Захарова объяснила, с чем связан всплеск «дроновой истерии» в Молдавии
В РСТ раскрыли правду о спросе на туры в Крым на фоне дефицита бензина
Захарова раскрыла, как РФ поступит с производством дронов для ВСУ в Канаде
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.