Захарова анонсировала рабочий визит главы МИД Турции в Россию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 15–17 июня посетит Москву с рабочим визитом, в рамках которого в частности проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила на брифинге представитель российского дипведомства Мария Захарова. По словам дипломата, в программе также запланированы другие двусторонние контакты, передает корреспондент NEWS.ru.

15-17 июня состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции. Запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства, а также другие двусторонние контакты, — указала дипломат.

Ранее стало известно, что Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года. Срок действия текущих договоренностей истекает в конце декабря. Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским ПАО «Газпром». Точные объемы и сроки пока не согласованы.

До этого сообщалось, что Турция может покинуть Таможенный союз с Евросоюзом, если его правила не будут обновлены. По мнению разведки страны, государству следует придерживаться автономии в вопросе свободной торговли.