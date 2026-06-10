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10 июня 2026 в 10:10

«Мы где вообще?»: Захарова раскритиковала ситуацию вокруг прокурора МУС

Мария Захарова возмутилась хаосом вокруг отстранения прокурора МУС Карима Хана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова выразила крайнее возмущение ситуацией, сложившейся вокруг временно отстраненного главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что этот чиновник позволял себе выдавать международные ордера на арест глав суверенных государств, не входящих в юрисдикцию данной структуры.

Дипломат добавила, что руководитель МУС сначала долгое время находился в вынужденном самоотводе, а теперь и вовсе отстранен из-за громких подозрений в сексуальных домогательствах. При этом сама организация месяцами и годами не может окончательно определиться, достоин ли данный человек занимать столь высокую и ответственную должность.

Мы где вообще? На какой мы сейчас остановке этого Млечного пути? Как она называется? Как это может быть? — заметила Захарова.

По мнению представителя МИД, подобное затягивание внутренних разбирательств полностью дискредитирует легитимность суда. Вся эта ситуация наглядно демонстрирует глубокий кризис и двойные стандарты в органах международного правосудия, считает дипломат. В завершение она подчеркнула, что решения структуры, возглавляемой людьми с такой сомнительной репутацией, не могут иметь никакой юридической силы.

Ранее Захарова призвала граждан быть бдительными, комментируя историю с самозванной женой российского посла в Таиланде. Дипломат подчеркнула, что всегда нужно все тщательно проверять, прежде чем довериться.

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Мария Захарова
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Карим Хан
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