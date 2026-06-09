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09 июня 2026 в 14:28

Косметолог назвала главную причину появления морщин

Косметолог Разбежкина: солнечные лучи приводят к появлению морщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Солнечные лучи приводят к появлению морщин, предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог Анастасия Разбежкина. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что многие привыкли винить в таких изменениях кожи возраст. Но, по ее словам, именно солнце старит кожу в первую очередь, разрушая коллагеновые и эластиновые структуры.

Мы привыкли думать, что морщины — это про возраст. На самом деле главный враг кожи — солнце. Первое, что старит кожу — это фото- и хроностарение. Хроностарение — под воздействием времени, а фотостарение — увядание кожи под воздействием солнечных лучей, которые напрямую разрушают коллагеновые и эластиновые структуры, — пояснила косметолог.

Специалист посоветовала не забывать про SPF-крема при выходе на улицу. По словам Разбежкиной, даже ночной дорогой крем не сможет восстановить коллаген, если забывать защищать кожу от солнца.

Ранее дерматолог Мадина Осман развеяла миф, что кожа привыкает к определенному типу косметики. По ее словам, средства могут лишь достичь максимальной эффективности и поддерживать результат.

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