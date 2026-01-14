Психолог рассказала, как понять характер человека по морщинам Психолог Абравитова: по морщинам можно выявить наиболее частые эмоции

С помощью морщин можно понять, какие эмоции человек чаще испытывал в течение жизни, рассказала LIFE.ru психолог Марианна Абравитова. Она отметила, что самые глубокие морщины возникают от эмоций, связанных со стрессом.

Морщины, особенно мимические, напрямую связаны с нашим эмоциональным состоянием через повторяющиеся движения лицевых мышц, фиксирующие эмоции на нашем лице. Конечно, нужно испытывать глубокие переживания и эмоции, чтобы этот мышечный след на лице сформировался, — рассказала Абравитова.

По словам психолога, от положительных эмоций образуются, например, «гусиные лапки» — это сборка морщин около глаз, которая обычно возникает от смеха. Она отметила, что от позитивных эмоций также образуются складочки у рта.

