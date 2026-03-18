Россиянам назвали более выгодную альтернативу плитке до потолка в ванной

Бизнесмен Васильев: плитку до потолка в ванной заменит ее комбинация с краской

В ванной комнате рекомендуется заменить облицовку плиткой до потолка на ее сочетание с влагостойкой краской, заявил NEWS.ru основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, это решение позволит не только освежить интерьер, но и сократить расходы на материалы.

Вместо плитки до потолка по всей ванной следует использовать ее только в мокрых зонах с влагостойкой краской на остальных стенах. Такая комбинация давно стала нормальным приемом: интерьер выглядит легче, а бюджет на материалы и работы заметно снижается. Это решение многие до сих пор недооценивают. Плитка нужна там, где на стену действительно попадает вода: в душе, у ванны, рядом с раковиной. Но облицовывать весь санузел только «потому что так принято», — это старая привычка, а не обязательное правило. Главное — не путать разумную экономию с халтурой: в прямой мокрой зоне и на гидроизоляции экономить нельзя, — посоветовал Васильев.

Ранее генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что весной лучше всего демонтировать старое покрытие и заливать стяжку. Он также порекомендовал в этот период заменить трубы.

советы
ремонт
россияне
интерьер
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Россиянам назвали более выгодную альтернативу плитке до потолка в ванной
