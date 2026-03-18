18 марта 2026 в 05:00

Диетолог объяснила, в каком случае можно запивать еду водой

Соленую или грубую пищу можно запивать водой, не опасаясь негативного влияния на желудок, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, в данном случае прием жидкости поможет оптимальному процессу пищеварения.

Специалисты по здоровому образу жизни, диетологи и гастроэнтерологи предостерегают от приема воды во время еды, обосновывая это тем, что вода достаточно серьезно разбавляет желудочный сок. По моему мнению, если пища сильно соленая или грубая, вязкая и волокнистая, плохо проглатывается, ее необходимо запивать. Это позволит сформировать пищевой комок, который не ляжет тяжелым камнем на дно желудка, а будет нормально перевариваться. А если еда уже сама по себе жидкая, например каша или суп, то вода особо-то и не требуется, — поделилась Мизинова.

Кроме того, по ее словам, ряд других специалистов утверждают, что желудок выделяет столько сока, сколько требуется, и разбавить его водой невозможно. Следовательно, пояснила диетолог, пить воду во время еды можно без вреда для здоровья.

Чай — это вещество, которое содержит дубильные вещества. При этом он, как правило, пьется горячим, соответственно, будет иметь воздействие на желудок гораздо более серьезное, чем та же простая вода. Поэтому все-таки после еды употреблять его с чем-то сладким не рекомендуется. Это диетологически неправильно. Но если мы при полном желудке попьем напиток нормальной температуры, не сильно горячий и не сильно крепкий, то особого вреда не будет, — заключила Мизинова.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что частота жевания пищи не ускоряет ее усвоение. По его словам, этот процесс не влияет на работу желудка. Однако, как подчеркнул специалист, чувство насыщения действительно приходит с задержкой.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
