«Демонический» имидж, брак с Вилковой, наркотики: как живет актер Любимов

Актер Илья Любимов развеял миф о своем «дьявольском» образе. Почему артиста воспринимают как жестокого человека, что известно о его личной жизни?

Что Любимов сказал о своем «демоническом» образе

Илья Любимов нередко вызывает у зрителей ассоциации с властным и жестким человеком. Это впечатление во многом создается его «демонической» внешностью и множеством отрицательных персонажей в его фильмографии. В социальных сетях даже можно встретить комментарии, в которых пишут, что от артиста исходит энергетика абьюзера. В интервью для Леди Mail.ru он прокомментировал эти высказывания.

Любимов признался, что впервые слышит о таком мнении — комментарии о себе он не читает. И с иронией заметил, что всем, кто так считает, стоило бы найти русский эквивалент слову «абьюзер». Он утверждает, что употребление таких англицизмов сужает кругозор и приводит к упрощенным суждениям. Что касается самой характеристики, ни властностью, ни жесткостью актер не обладает.

«К сожалению, это только внешность», — вздыхает артист.

Он признался, что людям с подобными качествами жизнь дается легче, но сам он их лишен. Образ, который видят зрители, — это лишь часть работы и результат умения преподнести себя.

Как сложилась личная жизнь Любимова

В 2011 году Илья Любимов связал себя узами брака с актрисой Екатериной Вилковой. Их свадьба и обряд венчания прошли в православных традициях через год после знакомства.

Через год после свадьбы у актеров появилась дочь, которую назвали Павлой, следуя церковному календарю. В 2014 году у них родился сын, которого назвали Петром. В интервью Светлане Бондарчук актер поделился, что до сих пор испытывает радость от семейной жизни.

По его словам, они с супругой практически не ругаются, а в моменты ссор максимум расходятся по разным комнатам. В октябре 2023 года артист опроверг слухи о разводе.

Правда ли, что Любимов был трудным подростком, употреблял наркотики и воровал

Илья Любимов вспоминал, что в юности, стремясь испытать сильные эмоции, он принимал наркотики и даже крал деньги у родителей.

«Скажем так: в физическом душегубстве я не повинен. Но всевозможные способы относительно честного отъема денег, включая крупные аферы, манипуляции со всякими губительными веществами, говоря прямо, наркотой, этого было с лихвой», — сообщил он.

Илья Любимов не отрицает, что его несколько раз задерживала полиция. Однако ему удалось избежать реального тюремного заключения. Артист отмечает, что благодаря усилиям адвокатов он получил лишь условный срок.

Позднее актер решил изменить свою жизнь, в 28 лет прошел обряд крещения в Казанском храме на Красной площади и стал верующим человеком. Просил у Бога жену по судьбе.

