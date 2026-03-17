Любимов поделился секретом крепкого брака с Вилковой

Актер Илья Любимов в беседе с «Леди Mail» рассказал, что его брак с актрисой Екатериной Вилковой основывается на взаимопонимании и совместном ведении всех дел. Пара вместе уже 15 лет. По словам Любимова, в отношениях нужно в первую очередь думать не о себе, а о своем партнере.

Секрет крепкой семьи состоит в концентрации не на себе, а на объекте своей любви. И главного у нас в отношениях нет — он меняется. Тот, кто принимает удачное креативное решение, и становится главным. Более того бывает, что один что-то придумал, а другой сообразил, как это реализовать, — рассказал Любимов.

По его мнению, основное преимущество отношений с Вилковой заключается в отсутствии «зон недосягаемости друг друга». Как отметил актер, у него с супругой даже нет раздельных банковских счетов. Любимов добавил, что со временем он совсем перестал ссориться с супругой.

Ранее звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников рассказал, что катание на сноуборде — это его самый любимый вид отдыха. Актер признался, что в свободное от работы время предпочитает заниматься спортом.