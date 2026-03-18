18 марта 2026 в 04:47

Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью

Дрозденко: ПВО сбила три беспилотника над Ленинградской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарат над Ленинградской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Атаку пресекли на фоне действующего режима воздушной опасности.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Над регионом уничтожено три воздушные цели. Жертв и повреждений нет, — уточнил губернатор.

Ранее в результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Краснодаре погиб один человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего при атаке дронов повреждения получили три здания.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что вечером 17 марта столица Адыгеи подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. По информации канала, в районе Майкопа раздалось от пяти до семи громких взрывов. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Кроме того, силы ПВО в ночь на 17 марта за четыре часа ликвидировали и перехватили 30 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего под угрозой был Краснодарский край — там уничтожили 16 БПЛА.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, личная жизнь, лучшие роли: где сейчас сестры Арнтгольц
Психолог назвала ключевые причины, почему мужчины заводят романы на стороне
В США нашли нарушения при выделении Киеву помощи на миллиарды долларов
Стало известно, во сколько обойдется отделка ванной комнаты в 2026 году
Водителям рассказали, чем опасен дистанционный запуск двигателя
Российские военные спасли 200 жизней в Красноармейске
«Косметологи в ужасе»: названа причина отказаться от домашней чистки лица
ВСУ в панике отводят технику после разгрома: успехи ВС РФ к утру 18 марта
Отоларинголог рассказала, как победить зависимость от капель для носа
«Расслабившаяся» группа военных ВСУ поплатилась в ДНР
В ВРНС призвали к внимательному диалогу с протестантскими общинами
Военэксперт ответил, спасут ли Украину французские системы ПВО SAMP/T
Варшава возмущена из-за «разрешения» украинцам оскорблять президента Польши
Сенатор назвал способ повысить популярность российских курортов
Нутрициолог поставила точку в спорах о лучшем времени для завтрака
Диетолог объяснила, в каком случае можно запивать еду водой
В России долгожданно уменьшились цены на самый ходовой продукт
Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно
Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью
Появились кадры красного пламени в окне пострадавшей от БПЛА многоэтажки
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
