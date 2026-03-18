Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью Дрозденко: ПВО сбила три беспилотника над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарат над Ленинградской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Атаку пресекли на фоне действующего режима воздушной опасности.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Над регионом уничтожено три воздушные цели. Жертв и повреждений нет, — уточнил губернатор.

Ранее в результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Краснодаре погиб один человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего при атаке дронов повреждения получили три здания.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что вечером 17 марта столица Адыгеи подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. По информации канала, в районе Майкопа раздалось от пяти до семи громких взрывов. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Кроме того, силы ПВО в ночь на 17 марта за четыре часа ликвидировали и перехватили 30 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего под угрозой был Краснодарский край — там уничтожили 16 БПЛА.