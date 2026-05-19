Опубликованы кадры задержания агентов СБУ в Воронежской области

ФСБ России показала кадры задержания в Воронежской области двух иностранных граждан, завербованных Службой безопасности Украины. По заданию кураторов они подорвали беспилотник на территории воинской части.

Отмечается, что задержанных завербовали при помощи мессенджера Telegram. Иностранцы приехали в Воронежскую область, чтобы похитить оснащенные взрывчаткой FPV-дроны. Затем они активировали и подорвали один из них.

После задержания агентов СБУ были возбуждены уголовные дела по статьям об оказании помощи противнику, о диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Решением суда иностранцев поместили под стражу.

До этого СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в приготовлении к террористической деятельности и изготовлении взрывчатых веществ.

Также сообщалось, что житель Калининградской области был приговорен к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, а также в подготовке теракта по заданию представителя ВСУ.