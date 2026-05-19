Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:21

Опубликованы кадры задержания агентов СБУ в Воронежской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ФСБ России показала кадры задержания в Воронежской области двух иностранных граждан, завербованных Службой безопасности Украины. По заданию кураторов они подорвали беспилотник на территории воинской части.

Отмечается, что задержанных завербовали при помощи мессенджера Telegram. Иностранцы приехали в Воронежскую область, чтобы похитить оснащенные взрывчаткой FPV-дроны. Затем они активировали и подорвали один из них.

После задержания агентов СБУ были возбуждены уголовные дела по статьям об оказании помощи противнику, о диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Решением суда иностранцев поместили под стражу.

До этого СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в приготовлении к террористической деятельности и изготовлении взрывчатых веществ.

Также сообщалось, что житель Калининградской области был приговорен к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, а также в подготовке теракта по заданию представителя ВСУ.

ФСБ
Воронежская область
СБУ
БПЛА
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.