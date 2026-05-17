Пожар на востоке Москвы может обрушить эстакаду Северо-Восточной хорды Один из пролетов эстакады Северо-Восточной хорды в Москве просел из-за пожара

Один из пролетов эстакады Северо-Восточной хорды просел на месте пожара на востоке Москвы, передает NEWS.ru. На место направлен пожарный поезд для тушения возгорания на стройплощадке, где горит краска. Московская прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

По предварительным данным, произошло возгорание складируемых отделочных материалов на строительной площадке на Амурской улице, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что Северо-Восточную хорду перекрыли в обе стороны в районе Окружного проезда на востоке Москвы. Как уточнили в дептрансе, причиной стал сильный пожар на стройплощадке.

