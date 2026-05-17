17 мая 2026 в 17:31

Пожар на востоке Москвы может обрушить эстакаду Северо-Восточной хорды

Один из пролетов эстакады Северо-Восточной хорды в Москве просел из-за пожара

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Один из пролетов эстакады Северо-Восточной хорды просел на месте пожара на востоке Москвы, передает NEWS.ru. На место направлен пожарный поезд для тушения возгорания на стройплощадке, где горит краска. Московская прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

По предварительным данным, произошло возгорание складируемых отделочных материалов на строительной площадке на Амурской улице, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что Северо-Восточную хорду перекрыли в обе стороны в районе Окружного проезда на востоке Москвы. Как уточнили в дептрансе, причиной стал сильный пожар на стройплощадке.

Ранее два человека пострадали в результате хлопка с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы в Башкирии. Их доставили в больницу с ожогами. В ликвидации возгорания задействовали 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Также мощный пожар вспыхнул в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы, ему присвоили второй ранг сложности. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица», посетителей эвакуировали.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

