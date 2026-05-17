17 мая 2026 в 17:49

В ФРГ назвали тех, кто представляет реальную опасность для страны

Вагенкнехт назвала Мерца и его коалицию реальной опасностью для Германии

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его правящая коалиция представляют реальную опасность для Германии, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X. По ее словам, они ведут страну к экономическому краху и рискуют втянуть ее в крупную войну.

Мерц и его коалиция хаоса, которая может разрушить экономику страны и втянуть ее в крупную войну, представляют реальную опасность для Германии, — отметила Вагенкнехт.

Так она прокомментировала высказывания премьера Баварии Маркуса Зедера, который заявил об угрозе повторения «веймарского сценария», и министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера, назвавшего планы АдГ по смене госслужащих «чертами госпереворота». Вагенкнехт назвала эти заявления преувеличенной риторикой, отвлекающей внимание от провалов кабмина. По ее мнению, такая истерия лишь укрепляет позиции «Альтернативы для Германии».

Ранее сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель заявила, что политический поворот в Германии неизбежен. Согласно последнему опросу социологического института INSA, уровень поддержки ее партии достиг 29%, что является абсолютным максимумом.

Европа
Германия
Сара Вагенкнехт
Фридрих Мерц
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

