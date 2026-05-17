Вагенкнехт назвала Мерца и его коалицию реальной опасностью для Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его правящая коалиция представляют реальную опасность для Германии, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X. По ее словам, они ведут страну к экономическому краху и рискуют втянуть ее в крупную войну.

Мерц и его коалиция хаоса, которая может разрушить экономику страны и втянуть ее в крупную войну, представляют реальную опасность для Германии, — отметила Вагенкнехт.

Так она прокомментировала высказывания премьера Баварии Маркуса Зедера, который заявил об угрозе повторения «веймарского сценария», и министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера, назвавшего планы АдГ по смене госслужащих «чертами госпереворота». Вагенкнехт назвала эти заявления преувеличенной риторикой, отвлекающей внимание от провалов кабмина. По ее мнению, такая истерия лишь укрепляет позиции «Альтернативы для Германии».

Ранее сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель заявила, что политический поворот в Германии неизбежен. Согласно последнему опросу социологического института INSA, уровень поддержки ее партии достиг 29%, что является абсолютным максимумом.