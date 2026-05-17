В МЧС рассказали о ходе тушения пожара на Амурской улице в Москве МЧС локализовало пожар на Амурской улице в Москве

Возгорание на Амурской улице на востоке Москвы удалось локализовать, сообщили в МЧС. Пожар на территории стройки вспыхнул сегодня, 17 мая. Очевидцы заметили сильный дым напротив Измайловского кремля.

На Амурской улице произошло загорание складируемых отделочных материалов на строительной площадке. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован, — сказано в сообщении.

Ранее Северо-Восточную хорду пришлось перекрыть в обе стороны в районе Окружного проезда на востоке Москвы. Под эстакадой загорелась стройплощадка с красками. Информация о пострадавших не поступала.

До этого на тушение пожара направили пожарный поезд. Кроме того, из-за возгорания произошло провисание первого пролета моста СВХ. Личный состав пожарной охраны отошел от конструкции на безопасное расстояние.

Преображенская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин возгорания. Кроме того, в МЧС позже подтвердили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров.