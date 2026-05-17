17 мая 2026 в 17:23

В Сети появились кадры полыхающей на востоке Москвы стройплощадки

Крупный пожар и задымление в Москве, где в районе Северо-Восточной хорды загорелась строительная площадка, сняли на видео. Огонь охватил около 250 квадратных метров, передает NEWS.ru. Предварительно известно, что на стройке на Амурской улице загорелись лакокрасочные материалы.

Движение в районе Окружного проезда и Щелковского шоссе перекрыли в обе стороны. Информация о пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров.

До этого несколько магазинов и 17 квартир в жилом доме получили повреждения из-за взрывной волны в Пятигорске. Кроме того, возникший пожар затронул производственные здания, расположенные неподалеку от АЗС, где случился взрыв.

Ранее два человека пострадали в результате хлопка с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы в Башкирии. Их доставили в больницу с ожогами. В ликвидации возгорания задействовали 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России.

