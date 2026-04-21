21 апреля 2026 в 17:19

Очевидцы рассказали, как пережили новое землетрясение в Японии

360.ru: часть жителей Японии даже не почувствовала землетрясение

Часть жителей Японии не почувствовала прошедшее землетрясение, сообщает 360.ru. Очевидцы заявили, что уже привыкли к таким природным явлениям.

Для понимания: во время Фукусимы Токио качало сильно, на месте высота волны цунами достигала 25 метров! Сейчас — 40 сантиметров, в одном месте — 80. И все. А страшные видео из Сети, что я видела, — это ИИ, — рассказала жительница Токио.

Отмечается, что большинство травм люди получили не от самого землетрясения, а из-за падающих предметов. Ни разрушений, ни погибших не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что земная кора сместилась на восемь сантиметров после землетрясения в Японии. В префектуре Аомори была зафиксирована максимальная интенсивность подземных толчков.

