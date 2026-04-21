21 апреля 2026 в 15:38

Стало известно о смещении земной коры после мощного землетрясения в Японии

Земная кора сместилась на восемь сантиметров после землетрясения в Японии

Земная кора сместилась на восемь сантиметров после землетрясения в Японии, сообщил правительственный комитет по изучению землетрясений. Там отметили, что в префектуре Аомори была зафиксирована максимальная интенсивность подземных толчков.

В том числе зафиксировано смещение точки наблюдения примерно на восемь сантиметров в восточном направлении, — говорится в сообщении.

Ранее более 171 тыс. жителей пяти японских префектур — Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима — получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы цунами после мощного землетрясения к востоку от северо-восточного побережья страны. Метеорологи объявили об угрозе волн высотой до трех метров.

До этого стало известно, что по меньшей мере два человека пострадали в результате землетрясения. 20-летняя девушка получила легкие травмы после падения в префектуре Аомори, а 80-летний мужчина сломал ногу, упав на парковке супермаркета в префектуре Иватэ.

Кроме того, в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7 на глубине 6,5 километра, сообщил Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края. Инфраструктура города не пострадала, данные о пострадавших не приводятся.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Кардиолог объяснил, можно ли определить уровень давления без тонометра
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

