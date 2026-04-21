Стало известно о смещении земной коры после мощного землетрясения в Японии

Земная кора сместилась на восемь сантиметров после землетрясения в Японии, сообщил правительственный комитет по изучению землетрясений. Там отметили, что в префектуре Аомори была зафиксирована максимальная интенсивность подземных толчков.

В том числе зафиксировано смещение точки наблюдения примерно на восемь сантиметров в восточном направлении, — говорится в сообщении.

Ранее более 171 тыс. жителей пяти японских префектур — Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима — получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы цунами после мощного землетрясения к востоку от северо-восточного побережья страны. Метеорологи объявили об угрозе волн высотой до трех метров.

До этого стало известно, что по меньшей мере два человека пострадали в результате землетрясения. 20-летняя девушка получила легкие травмы после падения в префектуре Аомори, а 80-летний мужчина сломал ногу, упав на парковке супермаркета в префектуре Иватэ.

Кроме того, в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7 на глубине 6,5 километра, сообщил Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края. Инфраструктура города не пострадала, данные о пострадавших не приводятся.