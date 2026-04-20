На юге России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Сочи, сообщил Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края. Подземные толчки зафиксировали на глубине 6,5 км.

Сегодня 20 апреля 2026 года в 13:34 (мск) произошло землетрясение магнитудой 3,7 в Сочи.

В результате землетрясения инфраструктура города не получила повреждения. Данные о пострадавших не приводятся.

Ранее мощное землетрясение произошло к востоку от побережья японского региона Тохоку. По словам сейсмологов, сначала магнитуда составила 7,4, но затем ее повысили до 7,5. Позднее сообщалось, что первая волна цунами высотой 40 сантиметров достигла берегов Японии. Также известно, что, по меньшей мере, два человека пострадали в результате мощного землетрясения.

До этого землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в Новой Зеландии. Очаг находился на глубине 10 км. В результате этого события пострадавших и разрушений нет, а угроза цунами в регионе не объявлялась.