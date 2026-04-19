Подземные толчки встряхнули Новую Зеландию

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Новой Зеландии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, очаг находился на глубине 10 километров.

Уточняется, что подземные толчки произошли в 05:35 UTC (08:35 по московскому времени). Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, угрозу цунами в регионе не объявляли.

Ранее на западе Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в префектуре Нагано. Согласно данным национального метеорологического управления страны, очаг залегал на глубине всего 10 километров. Угроза цунами специалистами не объявлялась.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 балла зафиксировали в американском штате Невада. Эпицентр стихии располагался всего в 72 километрах к востоку от города Рино, население которого составляет около 241 тыс. человек.

В середине марта в Магадане произошло землетрясение, в результате которого в некоторых домах потрескалась штукатурка, а на дорогах появились трещины. Ряд районов города оказался обесточен, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

