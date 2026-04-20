Стало известно о первых пострадавших при землетрясении в Японии Два человека пострадали в результате землетрясения в Японии

По меньшей мере два человека пострадали в результате мощного землетрясения на севере Японии, сообщает агентство Kyodo. Толчки магнитудой 7,5 произошли в Тихом океане у побережья острова Хонсю, в районе префектур Аомори и Иватэ. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В результате инцидента пострадала 20-летняя девушка — она получила легкие травмы после падения в префектуре Аомори. Вторым пострадавшим оказался 80-летний мужчина, который упал на парковке супермаркета в префектуре Иватэ и сломал ногу.

Ранее сообщалось, что берега Японии пострадали от первой волны цунами, которая поднялась на 40 сантиметров после сильного землетрясения. По информации зарубежных журналистов, за ней могут последовать волны большей высоты. Эвакуация была объявлена не менее чем для 20 тыс. жителей префектуры Иватэ.

Мощное землетрясение произошло к востоку от побережья японского региона Тохоку. По словам сейсмологов, сначала магнитуда составила 7,4, но затем ее повысили до 7,5. В связи с произошедшим объявлена угроза цунами высотой до трех метров для побережья северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо.