Мощные подземные толчки сотрясли Японию и повысили риск цунами

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло рядом с регионом Тохоку в Японии

Мощное землетрясение произошло к востоку от побережья японского региона Тохоку, сообщается на официальном сайте Национального метеорологического управления. По словам сейсмологов, сначала магнитуда составила 7,4, но затем ее повысили до 7,5.

В связи с произошедшим объявлена угроза цунами высотой до трех метров для побережья северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо. Первые волны могут достичь побережья Иватэ уже в ближайшие часы, уточнили специалисты.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Новой Зеландии. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 10 километров. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, угрозу цунами в регионе не объявляли.

До этого на западе Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в префектуре Нагано. Согласно данным национального метеорологического управления страны, очаг залегал на глубине всего 10 километров. Угроза цунами специалистами не объявлялась.

