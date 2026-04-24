Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства

В Московской области кони сбежали из частного хозяйства, сообщило издание «Москва 24». По информации журналистов, лошадей заметили в районе станции «Санаторная» на Белорусском направлении.

Очевидцы утверждают, что впервые животных заметили на улице еще 14 апреля. Сначала их было трое, но затем осталось только двое. Кто хозяин лошадей, остается неизвестным.

