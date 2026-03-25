Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 14:46

Россиянка на Бали получила ожогоподобную сыпь из-за гусеницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Проживающая на Бали россиянка по имени Лия столкнулась с болезненной кожной реакцией после контакта с гусеницей, передает РИА Новости. Симптомы проявились в виде сильного жжения, зуда и сыпи.

Мы были на культурной церемонии, когда я почувствовала, что вся покрываюсь сыпью и краснею. Вскоре это стало невыносимо гореть и чесаться. Я поспешила в больницу, переживая, что меня могла укусить змея, однако там мне показали фото гусеницы и сказали, что именно она была причиной реакции, — рассказала россиянка.

Местные медики отметили, что подобные реакции на острове часто вызываются так называемыми «огненными» или ядовитыми гусеницами, покрытыми микроскопическими жалящими волосками. При соприкосновении они выделяют токсичное вещество, способное спровоцировать жжение, зуд, покраснение и высыпания, схожие с ожогами. Как правило, такие симптомы носят кратковременный характер и проходят в течение нескольких часов или суток без серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что трехлетняя россиянка подхватила кожную инфекцию после укуса комара и купания в бассейне на Бали. У девочки обнаружили заражение стрептококком и стафилококком. Во время отдыха у ребенка стали появляться пятна на теле.

Бали
сыпь
насекомые
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.