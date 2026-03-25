Россиянка на Бали получила ожогоподобную сыпь из-за гусеницы

Проживающая на Бали россиянка по имени Лия столкнулась с болезненной кожной реакцией после контакта с гусеницей, передает РИА Новости. Симптомы проявились в виде сильного жжения, зуда и сыпи.

Мы были на культурной церемонии, когда я почувствовала, что вся покрываюсь сыпью и краснею. Вскоре это стало невыносимо гореть и чесаться. Я поспешила в больницу, переживая, что меня могла укусить змея, однако там мне показали фото гусеницы и сказали, что именно она была причиной реакции, — рассказала россиянка.

Местные медики отметили, что подобные реакции на острове часто вызываются так называемыми «огненными» или ядовитыми гусеницами, покрытыми микроскопическими жалящими волосками. При соприкосновении они выделяют токсичное вещество, способное спровоцировать жжение, зуд, покраснение и высыпания, схожие с ожогами. Как правило, такие симптомы носят кратковременный характер и проходят в течение нескольких часов или суток без серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что трехлетняя россиянка подхватила кожную инфекцию после укуса комара и купания в бассейне на Бали. У девочки обнаружили заражение стрептококком и стафилококком. Во время отдыха у ребенка стали появляться пятна на теле.