30 мая 2026 в 22:50

Цветы против мошек: сажаете — они благоухают, а насекомые облетают дачу стороной

Если вы мечтаете о летних вечерах на даче без назойливых мошек и комаров, не спешите покупать химические репелленты — достаточно посадить в саду правильные цветы, которые сами отгоняют насекомых.

Абсолютный лидер среди природных защитников — колеус, который многие выращивают как комнатное растение, но его можно смело высаживать и в открытый грунт. Достаточно потереть лист колеуса в руках, и вы почувствуете тонкий мятный аромат, который не выносят мошки и комары, а само растение неприхотливо и быстро превращается в пышный кустик.

Не менее эффективна лаванда — ее сильный пряный запах отпугивает не только комаров, но и мух, а заодно наполняет сад успокаивающим ароматом.

Герань садовая — еще один проверенный репеллент: ее цветочный запах назойливые насекомые облетают стороной, при этом растение прекрасно чувствует себя в открытом грунте и на клумбах.

Базилик — это не только приправа, но и мощный отпугиватель: его резкий аромат заставляет комаров и мошек держаться подальше в радиусе нескольких метров, особенно если посадить его в горшках у зоны отдыха.

Все эти растения не требуют сложного ухода, растут на солнце и в полутени, а главное — не привлекают, а именно отгоняют насекомых.

Дарья Иванова
