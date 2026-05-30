Тля исчезнет не только с листьев — спирт для растений оказался опаснее самих вредителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие цветоводы уверены, что спирт помогает быстро избавиться от тли. На форумах советуют протирать листья или даже добавлять спиртовые растворы в землю. На первый взгляд способ кажется удобным и дешевым, но на деле такая обработка может серьезно навредить растениям.

Спирт действительно уничтожает насекомых при контакте, однако вместе с этим он повреждает и сами листья. Поверхность быстро теряет влагу, защитный слой разрушается, а ткани пересыхают. После такой обработки листья часто желтеют, покрываются пятнами и постепенно отмирают. Через микротрещины легко проникают грибки и бактерии.

Еще опаснее добавлять спирт в почву. Корни получают химический ожог, а полезная микрофлора в грунте погибает. Растение начинает хуже впитывать влагу и питательные вещества, из-за чего долго восстанавливается или вовсе погибает.

Для борьбы с тлей лучше использовать мягкий мыльный раствор, настой чеснока или специальные безопасные средства. Перед обработкой всегда стоит проверить реакцию на одном листе.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и быстро отказалась от спиртовых растворов после появления сухих пятен на листьях. Теперь она советует чаще осматривать растения и регулярно протирать листья обычной влажной салфеткой — так вредители появляются гораздо реже.

Проверено редакцией
Марина Макарова
