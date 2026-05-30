Посадите в мае — в июне любуйтесь на плотный шар из пурпурно-бордовых «граммофонов». Королева цвета бургунди для парадного входа

Петуния «агнирия» (Petunia Agniria) — это роскошный сорт, который завораживает с первого взгляда своими крупными насыщенно-бордовыми цветками, напоминающими языки пламени. Компактный, но пышный куст формирует плотный цветовой каскад, идеально подходящий для украшения балконов, террас, клумб и подвесных кашпо.

Обильное и продолжительное цветение с июня до первых заморозков, высокая устойчивость к непогоде — цветки не теряют декоративности при дожде и ветре. Высота растения — 25–35 см, цветки диаметром 6–8 см. Петуния предпочитает солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы.

Выращивают ее через рассаду: семена высевают в конце февраля — начале марта в легкий питательный грунт, слегка присыпают землей, увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой до всходов (5–7 дней). Рассаду содержат при температуре 20–22 °C, обеспечивают хорошее освещение, пикируют в фазе 2-3 настоящих листьев. Высадку в открытый грунт проводят после окончания заморозков, размещая растения на расстоянии 25–30 см друг от друга.

