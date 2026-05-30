Посейте в мае — в июле сад усыпан алыми бархатными бусинами. Многолетник с цветами-звездами до 4 см

Кореопсис карликовый «амулет красный» (Coreopsis Amulet Red) — это настоящий драгоценный «амулет», который превращает клумбу в россыпь огненных бусин. Этот низкорослый однолетник (хотя в теплых регионах может жить как многолетник) образует компактные кустики-подушки высотой всего 20–25 см. С июля и до самых заморозков он обильно покрывается многочисленными корзинками-звездочками. Окрас язычковых цветков — насыщенный красно-коричневый, напоминающий бронзу или старую медь, а серединка — почти черная, бархатистая. Благодаря ажурной, тонко рассеченной листве цветущие бусины выглядят как кружево, парящее над землей.

Сорт невероятно вынослив: он засухоустойчив, предпочитает солнечные места и легкие, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. «Амулет» идеален для переднего плана, альпийских горок и контейнеров. Он долго стоит в срезке, привлекая в сад бабочек.

