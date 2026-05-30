Десятки новых кустов бесплатно: садовод раскрыла, как черенковать ветки после обрезки гортензии

После весенней обрезки метельчатой гортензии большинство дачников отправляют срезанные ветки в компост или сжигают их. Однако опытные садоводы уверены: это одна из самых распространенных ошибок на участке.

Как рассказала садовод Светлана Самойлова в беседе с 5-tv.ru, даже тонкие побеги, которые обычно считаются ненужными, могут стать отличным посадочным материалом. При правильном укоренении из одной взрослой гортензии можно получить десятки новых растений практически без затрат.

Какие ветки подходят для черенкования

По словам Светланы Самойловой, для размножения особенно хорошо подходят побеги, которые удаляются во время формирующей обрезки. Речь идет о тонких ветках, неспособных удерживать крупные соцветия.

Эксперт отмечает, что многие садоводы переживают из-за сильной обрезки куста, однако именно такие побеги часто оказываются идеальным материалом для черенкования. При этом использовать можно и более толстые ветви, если на них сохранились живые почки.

Когда лучше всего черенковать гортензию

Самойлова считает весну самым надежным временем для укоренения черенков. Обычно процедуру проводят в апреле или мае, когда почки уже набухли или начали раскрываться, но активный рост побегов еще не начался.

В этот период растения быстрее восстанавливаются после срезов, а вероятность успешного укоренения значительно возрастает.

Летнее черенкование в июне и июле также возможно, однако для начинающих садоводов весенний вариант считается более простым и надежным.

Главный секрет — черенок с «пяточкой»

Один из ключевых советов Светланы Самойловой касается способа отделения побега.

По словам специалиста, черенок лучше не срезать секатором, а аккуратно отломить вниз таким образом, чтобы на его основании остался небольшой кусочек старой древесины. Такой элемент садоводы называют «пяточкой».

Именно из этой части растения корни формируются быстрее всего, что существенно увеличивает шансы на успешное укоренение.

Для черенкования рекомендуется выбирать побеги с двумя-тремя раскрытыми листьями. Если листья еще не появились, ветки можно временно поставить в воду и дождаться начала роста.

Зачем обрезать листья на черенке

Перед посадкой нижние листья полностью удаляют, а верхние укорачивают примерно наполовину.

Как объяснила Самойлова, у черенка пока отсутствуют корни, поэтому он не способен полноценно восполнять потерю влаги. Чем меньше площадь листьев, тем меньше испарение и тем выше вероятность того, что растение благополучно дождется образования собственной корневой системы.

Где лучше укоренять гортензию

Для посадки черенков специалист рекомендует выбирать полутенистые участки сада.

По словам Самойловой, хорошо подходят места под деревьями, возле северной стены дома или забора. Прямое солнце может перегревать укрытие и быстро пересушивать грунт.

Подготовленные черенки высаживают в рыхлую почву под углом около 45 градусов. Такой способ посадки способствует более быстрому образованию корней и помогает избежать перегрева молодых растений.

Зачем опытные дачники накрывают черенки бутылкой

После посадки Светлана Самойлова советует накрывать черенки прозрачной пластиковой бутылкой.

Такое укрытие создает внутри стабильный влажный микроклимат, защищает растение от ветра и резких перепадов температуры. По сути, обычная пластиковая бутылка работает как мини-теплица и значительно повышает процент приживаемости.

Эксперт также рекомендует регулярно следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания.

Когда можно снять укрытие

Как только черенок начнет активно расти и выпустит новые листья, его постепенно приучают к открытому воздуху.

Самойлова советует делать это только в пасмурную или дождливую погоду. Сначала укрытие снимают на несколько часов, затем увеличивают время проветривания и только после этого убирают бутылку полностью.

Резкое снятие защиты в жаркий солнечный день может привести к увяданию молодого растения.

Когда пересаживать молодую гортензию

До конца сезона укоренившиеся черенки лучше оставить на месте, чтобы они успели нарастить полноценную корневую систему.

На зиму молодые растения желательно укрыть лапником, сухой листвой или нетканым материалом. Особенно это важно в регионах с холодными зимами.

По словам Светланы Самойловой, пересаживать молодые кустики на постоянное место лучше следующей весной. К этому времени они уже успевают окрепнуть и легче переносят смену места.

При хорошем уходе первые полноценные цветы на таких гортензиях появляются через два-три года.